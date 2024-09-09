TİKA, Dakar Sağlık Meslek Okulu\'na ekipman ve malzeme desteği sağladı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Dakar Belediyesi'ne bağlı Sağlık Meslek Okulu'nun (EMPS) uygulamalı eğitim kapasitesini güçlendirmek amacıyla ekipman ve medikal malzeme desteğinde bulundu.

Öğrencilerin sağlık alanında araştırma yapabilmesi için okulun kütüphanesine 20 yeni bilgisayar kuruldu ve 1 lazer yazıcı temin edildi. Ayrıca, ebe ve hemşire adaylarına yönelik görsel eğitim kalitesini artırmak için 5 video projektör okulun kullanımına sunuldu.

Projenin açılış törenine Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Dakar Belediye Başkanı Barthélémy Dias, Dakar Belediyesi Genel Sekreteri Mouhamed Diop ve Sağlık Meslek Okulu Müdürü Dr. Rokhaya Seck katıldı.

Sağlık Meslek Okulu hakkında

2006 yılından bu yana faaliyet gösteren Sağlık Meslek Okulu, her yıl maddi durumu yetersiz yaklaşık 200 ebe ve hemşire adayına 3 yıl süreyle ücretsiz eğitim veriyor. Halen okulda 169'u kız, toplam 202 öğrenci eğitim görmekte. Mezunlar, Senegal'deki sağlık personeli ihtiyacına göre görevlendirilmek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendiriliyor. - ANKARA