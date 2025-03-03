TİKA\'dan Gine\'ye Tarımsal Destek

Yerel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gine Cumhuriyeti'nde tarımsal üretimi artırmak ve atıl arazileri yeniden ekilebilir hale getirmek amacıyla gübre, tohum ve tarım ekipmanları desteği sağladı.

Gine Cumhuriyeti'nde nüfusun büyük bir bölümü tarımla uğraşırken, verimliliği artırmak ve kullanılmayan tarım arazilerini üretime kazandırmak amacıyla, ülkenin Ulusal Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde başlatılan 20 yıllık plan doğrultusunda, kırsal alanlardaki tarımsal faaliyetlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında, TİKA ve Gine Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Boke Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle yerel çiftçilere verimliliği artıracak zirai ekipmanlar, tohum ve gübre temin edildi.

Hem ülke ekonomisine katkı sağlamak hem de kırsaldaki işsizlik oranını azaltmak amacıyla TİKA'nın desteğiyle gerçekleştirilen bu proje, yerel çiftçilerin üretim kapasitesini artırarak Gine'nin gıda güvenliğine katkıda bulunacak. - ANKARA