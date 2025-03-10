TİKA\'dan Sosyal Girişimcilik Çalıştayı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) destekleriyle, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) ve Bakü Devlet Üniversitesi (BDÜ) iş birliğinde "Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Oryantasyon Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Bakü Devlet Üniversitesinde düzenlenen çalıştaya, ASBÜ Sosyal İnovasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erdal Akdeve, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çetin Önder ile BDÜ'nün çeşitli fakültelerinden akademisyenler katıldı.

Çalıştayın açılış programında söz alan TİKA Bakü Koordinatörü Hayrettin Özçelik, Azerbaycan'da akademik çalışmalara yoğun destek verdiklerini belirterek, "Bu çalıştay ile Türkiye ve Azerbaycan arasındaki akademik iş birliği kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlanmış, aynı zamanda üniversiteler arasındaki iş birliklerini artıracak önemli adımlar atılmış oldu" dedi.

Türkiye ve Azerbaycan'dan çalıştaya katılan akademisyenler sosyal girişimcilik ve inovasyon alanındaki yeni araştırma ekosistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaştı. - ANKARA