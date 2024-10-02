TİKA'dan Vietnam'a Araç Desteği - Son Dakika
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TİKA'dan Vietnam'a Araç Desteği

TİKA\'dan Vietnam\'a Araç Desteği

TİKA, Vietnam'da hasta ve cenaze nakil aracı sağladı, Müslümanların ihtiyaçlarına yanıt verdi.

02.10.2024 11:48
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Vietnam'a hasta ve cenaze nakil aracı desteğinde bulundu.

Vietnam'ın An Giang Eyaleti'nde yaşayan Mülsümanların talebi üzerine TİKA ve Türkiye'nin Hanoi Büyükelçiliği iş birliğinde hasta ve cenaze nakil işlemlerinde kullanılmak üzere araç temin edildi. Araç, ülkedeki tek Müslüman mezarlığının An Giang eyaletinde bulunması sebebiyle merkezi bir konumda olan Ho Chi Minh kentindeki yetkililere teslim edildi. Teslim edilen araçla hem hasta nakli yapılabilecek hem de vefat eden Müslümanların cenazelerinin memleketlerine ulaştırılması sağlanacak.

Aracın teslim töreninde konuşan Ho Chi Minh Vali Yardımcısı Nguyen Duc Tien, desteğinden dolayı TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Tien, "TİKA, uzun yıllardır Vietnamlı Müslümanların yanında olmaya devam ediyor. Türk halkını gönülden selamlıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TİKA'dan Vietnam'a Araç Desteği - Son Dakika

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