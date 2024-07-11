TİKA, Hırvatistan'da Engelliler Müzik Eğitim Merkezi'ne Destek Sağladı - Son Dakika
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TİKA, Hırvatistan'da Engelliler Müzik Eğitim Merkezi'ne Destek Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'da faaliyet gösteren ViolinMusic4All Engelliler Müzik Eğitim Merkezi'ne müzik aletleri ve teknik ekipman desteği sağladı. Merkez, işitme engelliler ve diğer engelli çocuk ve gençlerin müzik eğitimi aracılığıyla tedavi edilerek topluma kazandırılmasını hedeflemektedir. TİKA'nın sağladığı destekle merkezin eğitim ve teknik altyapı kapasitesi artırıldı ve öğrencilerin eğitim süreçleri daha verimli hale getirildi.

11.07.2024 11:15
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Hırvatistan'da faaliyet gösteren ViolinMusic4All Engelliler Müzik Eğitim Merkezi'nin eğitim ve teknik altyapı kapasitesi artırıldı.

TİKA, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de faaliyet gösteren ViolinMusic4All Engelliler Müzik Eğitimi Merkezi'ne müzik aletleri ve teknik ekipman desteğinde bulundu. Başta işitme engelliler olmak üzere farklı fiziksel ve zihinsel engelleri bulunan çocuk ve gençlerin müzik eğitimi aracılığıyla tedavi edilerek topluma kazandırılmasını hedefleyen merkezin müzik aletleri ve hastaneden eğitimlerine devam eden öğrenciler için gerekli teknik ekipmanlar temin edildi. Hırvat bir keman öğretmeninin başlangıçta işitme engellilere yönelik olarak geliştirdiği, işitme ve tonaliteye değil titreşim ve dokunmaya bağlı olarak verilen müzik eğitimi, engellilerin eğitim ve rehabilitasyonunda sağladığı başarılı neticeler dolayısıyla hastane ve tedavi merkezleri tarafından tamamlayıcı/destekleyici bir yöntem olarak uygulanıyor. Engelli çocuklar ve gençler, bu sayede tedavilerini hızlandırarak eğitimlerini sürdürebiliyor ve müzik eğitimi özel öğretmenliği yapacak düzeye gelerek istihdam ediliyor.

TİKA'nın sağladığı destekle merkezin hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim süreçleri daha verimli hale geldi. Projenin tamamlanmasının ardından ViolinMusic4All öğrencileri, Zagreb Filarmoni Orkestrası eşliğinde yüksek katılımlı bir konser vererek büyük beğeni topladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TİKA, Hırvatistan'da Engelliler Müzik Eğitim Merkezi'ne Destek Sağladı - Son Dakika

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