TİKA, Kolombiya\'da orman yangınlarıyla mücadele ekipmanı sağladı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kolombiya'nın Antioquia eyaletine bağlı Necocli Belediyesi itfaiye ekibine orman yangınlarıyla acil mücadele kapasitesini artırmak amacıyla ekipman ve yanmaz kıyafet temin edildi.

Kolombiya'nın doğal afetlere karşı dayanıklılık ve uyum kapasitesini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Necocli itfaiye ekibine orman yangınlarına acil ve tam kapasite ile mücadele etmeyi sağlayacak söndürme ekipmanları ile yanmaz kıyafetler verildi. Ekipmanlar yalnızca yerel afetlere müdahalelerde değil, bölgesel yardım çağrılarında da kullanılacak. Kolombiya ekosistem çeşitliliği ve doğal rezerv açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan aşırı sıcaklık ve kuraklıklardan kaynaklı orman yangınları bu kaynaklar için büyük tehlikeler arz ediyor. Ülkenin endemik özelliğe sahip fauna ve florasının tehlike altında olması orman yangınlarıyla mücadeleyi daha önemli hale getiriyor. Aynı anda birden fazla yerde çıkan yangınlarla mücadelede özellikle Antioquia gibi bünyesinde büyük milli parkları barındıran bölgelerde yerel itfaiye birliklerinin kapasitenin artırılması ise hayati önem taşıyor. - ANKARA