TİKA Kosova'da Sürdürülebilir Arıcılığı Destekliyor - Son Dakika
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TİKA Kosova'da Sürdürülebilir Arıcılığı Destekliyor

TİKA Kosova\'da Sürdürülebilir Arıcılığı Destekliyor
22.05.2025 11:10
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TİKA, Kosova'da ana arı üretim merkezleri kurarak arıcılığı geliştirmek için eğitim ve ekipman desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova'da sürdürülebilir arıcılığı desteklemek amacıyla başlattığı program kapsamında iki bölgede ana arı üretim merkezi kurarak, projeye modern ekipman ve eğitim desteği sağladı.

TİKA tarafından Kosova'da kırsal kalkınma ve sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla 2024 yılında başlatılan 'Sürdürülebilir Arıcılığın Geliştirilmesi Programı' kapsamında ana arı üretimi eğitimi alan arıcılar için iki bölgede ana arı üretim merkezi kuruldu. Modern ana arı üretim kutuları ve teknik ekipman desteği de verilen merkezler sayesinde yerli ana arı üretiminin yaygınlaştırılması, arıcılıkta dışa bağımlılığın ve arı hastalıklarının azaltılması hedefleniyor. Aynı zamanda bal üretim miktarının ve kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

TİKA, Kosova'da arıcılığın gelişmesine yönelik çalışmalarını son iki yıldır kapsamlı şekilde sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kosova Arıcılar Birliği iş birliğinde yürütülen projede Priştine, İpek, Prizren ve Ferizay bölgelerinde toplam 240 arıcıya temel arıcılık eğitimi verildi. Ana arı ve arı sütü üretimi konularında ise 34 arıcı uzmanlık eğitimine katıldı. Ayrıca Kosova Gıda ve Veterinerlik Ajansı personeline yönelik 'balda polen analizi' ile 'arı bakteriyel, viral ve paraziter hastalık etmenlerini teşhis metotları' konularında özel eğitimler düzenlenerek, teknik kapasite artırımı sağlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Eğitim Desteği, Ekonomi, Kosova, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel TİKA Kosova'da Sürdürülebilir Arıcılığı Destekliyor - Son Dakika

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