TİKA, Pakistan'daki Hastanenin Ultrason Cihazlarını Yeniledi - Son Dakika
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TİKA, Pakistan'daki Hastanenin Ultrason Cihazlarını Yeniledi

TİKA, Pakistan\'daki Hastanenin Ultrason Cihazlarını Yeniledi

TİKA, Cinnah Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ultrason cihazlarını yenileyerek destek sağladı.

08.11.2024 12:47
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın en büyük eğitim ve araştırma hastanesi olan ve hastalarına ücretsiz sağlık hizmeti sunan Cinnah Eğitim ve Araştırma Hastanesinin (Jinnah Postgraduate Medical Center-JPMC) ultrason cihazlarını yeniledi.

TİKA, Pakistan'daki Cinnah Eğitim ve Araştırma Hastanesinin (Jinnah Postgraduate Medical Center - JPMC) ultrason cihazlarını yeniledi. Ekipmanların hastaneye teslim töreni, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu ve TİKA Karaçi Koordinatörü Halil İbrahim Başaran'ın yanı sıra hastane yöneticileri ve öğretim görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Teslim töreninde konuşan Başkonsolos Sangu, TİKA'nın hastanedeki dönüşüme sağladığı katkıdan dolayı Türkiye adına büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

TİKA Karaçi Koordinatörü Başaran, TİKA'nın hastanenin dönüşümüne ve Pakistan halkına katkı sağlamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, Cinnah Eğitim ve Araştırma Hastanesine desteğin devam edeceğini ifade etti.

Hastane yöneticisi Prof. Dr. Tariq Mahmood ise, TİKA projelerinin sağlık alanında önemli bir rol model oluşturduğunu ve maddi durumu yetersiz aileler için büyük bir sosyal etki oluşturduğunu belirterek, kesintisiz destekleri için TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TİKA, Pakistan'daki Hastanenin Ultrason Cihazlarını Yeniledi - Son Dakika

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