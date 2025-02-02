Tilkiye Piknikte Cips İkramı

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Yiyecek arayan tilkiyi cipsle besledi

BOLU - Bolu'da piknik yapan vatandaş, gece saatlerinde Gölköy Barajı Gölü etrafında yiyecek arayan tilkiyi cipsle besledi.

Bolu'nun içme suyunun karşılandığı ve tarım alanlarının sulanmasında kullanılan Gölköy Baraj Gölü'nde gece saatlerinde yiyecek arayan tilki, piknik yapan vatandaşların bulunduğu noktaya geldi. O esnada bir vatandaş yanlarında bulunan paketten çıkardığı cipsle tilkiyi besledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tilkinin cips yemesi güzel görüntüler ortaya çıkarttı.