Tip Genel Başkanı Baş: "Belediyelere Operasyonlar Muhalefeti Tasfiyeyi Hedefliyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tip Genel Başkanı Baş: "Belediyelere Operasyonlar Muhalefeti Tasfiyeyi Hedefliyor"

10.05.2026 15:07  Güncelleme: 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, muhalefet belediyelerine yönelik operasyonların siyasi olduğunu savundu. Melih Gökçek'in yargılanmadığı bir ortamda diğer belediye başkanlarının yargılanamayacağını belirtti.

(MANİSA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, muhalefet belediyelerine yönelik operasyonlara değinirken, "Melih Gökçek'in yargılanmadığı bir Türkiye'de hiçbir belediye başkanını yargılayamazsın. Dolayısıyla Melih Gökçek yargılanmadığı sürece ben bütün bu operasyonların siyasi operasyonlar olduğunu söylerim" dedi.

Baş, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Baş, burada yaptığı konuşmada, maden işçilerine dayanışma ziyaretinde bulunduklarını belirtti.

Bu sırada belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin bir soru üzerine Baş, şunları söyledi:

"Bu operasyonların tümünün esas odak noktası muhalefeti tasfiye etmek. Bunun dışındakiler, bunun için gerekçe olarak uyduruluyor ve üzücü olan şeyler bunlar. Yani başkalarının eksikleri, hataları, yanlışları olabilir. Ama ben hep şunu söylüyorum; Türkiye'de bir belediye başkanını yargılayacaksan, Melih Gökçek ile başlatacaksın. Melih Gökçek'in yargılanmadığı bir Türkiye'de hiçbir belediye başkanını yargılayamazsın. Dolayısıyla Melih Gökçek yargılanmadığı sürece ben bütün bu operasyonların siyasi operasyonlar olduğunu söylerim. Önce o siyasi operasyona karşı durmak lazım. Ondan sonra adalet sağlanır."

İktidar bastırmaya, toplumu teslim almaya çalışıyor. ve çeşitli biçimlerde, kimini korkutarak, kimini parayla satın alarak, kimine makam mevki vererek, kiminin ailesiyle tehdit ederek bastırmaya devam edecek."

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tip Genel Başkanı Baş: 'Belediyelere Operasyonlar Muhalefeti Tasfiyeyi Hedefliyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu

18:20
İnanılmaz anlar Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
18:13
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
17:59
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
16:36
İBB soruşturmasında Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:28
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 19:00:52. #7.12#
SON DAKİKA: Tip Genel Başkanı Baş: "Belediyelere Operasyonlar Muhalefeti Tasfiyeyi Hedefliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.