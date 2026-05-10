Tip Genel Başkanı Baş: "Belediyelere Operasyonlar Muhalefeti Tasfiyeyi Hedefliyor"

(MANİSA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, muhalefet belediyelerine yönelik operasyonlara değinirken, "Melih Gökçek'in yargılanmadığı bir Türkiye'de hiçbir belediye başkanını yargılayamazsın. Dolayısıyla Melih Gökçek yargılanmadığı sürece ben bütün bu operasyonların siyasi operasyonlar olduğunu söylerim" dedi.

Baş, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Baş, burada yaptığı konuşmada, maden işçilerine dayanışma ziyaretinde bulunduklarını belirtti.

Bu sırada belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin bir soru üzerine Baş, şunları söyledi:

"Bu operasyonların tümünün esas odak noktası muhalefeti tasfiye etmek. Bunun dışındakiler, bunun için gerekçe olarak uyduruluyor ve üzücü olan şeyler bunlar. Yani başkalarının eksikleri, hataları, yanlışları olabilir. Ama ben hep şunu söylüyorum; Türkiye'de bir belediye başkanını yargılayacaksan, Melih Gökçek ile başlatacaksın. Melih Gökçek'in yargılanmadığı bir Türkiye'de hiçbir belediye başkanını yargılayamazsın. Dolayısıyla Melih Gökçek yargılanmadığı sürece ben bütün bu operasyonların siyasi operasyonlar olduğunu söylerim. Önce o siyasi operasyona karşı durmak lazım. Ondan sonra adalet sağlanır."

İktidar bastırmaya, toplumu teslim almaya çalışıyor. ve çeşitli biçimlerde, kimini korkutarak, kimini parayla satın alarak, kimine makam mevki vererek, kiminin ailesiyle tehdit ederek bastırmaya devam edecek."