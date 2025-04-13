Kayganlaşan yolda tır şarampole yuvarlandı
BİTLİS - Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır kayarak şarampole yuvarlandı.
Kaza Bitlis- Tatvan kara yolu üzerindeki Rahva bölgesinde meydana gelirken, kazada tır şoförü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Yerel › Tır Kayarak Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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