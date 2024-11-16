Tırın Dorse Açılması Sonucu 10 Ton Mandalina Yola Saçıldı

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10 ton mandalina karayolunu yarım saat ulaşıma kapattı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje giren tırın dorsesinin açılmasından dolayı etrafa dağılan yaklaşık 10 ton mandalina karayolunu yarım saat trafiğe kapatırken, yol jandarma ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. idaresindeki 01 P 0935 mandalina yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından refüje giren tırın dorsesi açıldı. Açılan dorseden yola yaklaşık 10 ton mandalina savruldu. Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri önce yol güvenliğini aldı ardından yoldaki trafiği alternatif yollara yönlendirdi. Bölgeye sevk edilen belediye ekiplerinin iş makinaları ile yaptıkları müdahale sonrası karayolu yaklaşık yarım saatin sonunda tekrar ulaşıma açıldı. Olayda yaklaşık 10 ton mandalinan ziyan olduğu belirtildi.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.