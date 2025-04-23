Tırla Çarpışma: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tırla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da tırla çarpışarak kağıt gibi ezilen otomobilde bir kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Hamidiye köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ö., yönetimindeki 26 EH 405 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen M.K.'nın kullandığı 03 BT 154 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kağıt gibi ezilen otomobili sürücü ile yanında bulunan E.K., araç içerisinde sıkıştı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri E.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan sürücü M.K.'yı ise sıkıştığı yerden yaklaşık 20 dakika süren müdahale sonrası çıkarabildi. Kaza nedeniyle karayolunda bir süre trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, olay sonrası devrilen tır ise vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.