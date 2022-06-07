5 yıla yakın süredir görevde olan TKDK Kütahya İl Koordinatörü Ahmet Yazar görevini Birsen Karaaslan'a devretti. TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğü'nde birim amiri olarak görev yaparken İl Koordinatörlüğü'ne atanan Birsen Karaaslan'ın Kütahya'yı ve Kurum çalışmalarını yakından tanıması nedeniyle, hizmet kalitesini çok daha yukarılara çıkarması ve verimli bir çalışma ortamı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Ahmet Yazar, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › TKDK'nın yeni Kütahya İl Koordinatörü Birsen Karaaslan oldu - Son Dakika

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