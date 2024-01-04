TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Anadolu Üniversitesi Rektörü\'nü ziyaret etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Yusuf Melih Turan ve beraberindeki heyet Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette üniversite-sektör iş birlikleri konusunda her iki kurumun yapabileceği çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Rektör Erdal, TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Yusuf Melih Turan ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkürlerini sundu. Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR