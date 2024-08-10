Tokat Belediyesi Hizmet Binasının Tabelası Değiştirildi - Son Dakika
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Yerel

Tokat Belediyesi Hizmet Binasının Tabelası Değiştirildi

Tokat Belediyesi Hizmet Binasının Tabelası Değiştirildi

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, belediye binası giriş tabelasını değiştirerek 'T.C.' ibaresini ekledi.

10.08.2024 10:23  Güncelleme: 10:34
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Tokat Belediyesi hizmet binasının giriş tabelası değiştirilerek "T.C." ibaresi eklendi.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 54.86 oy oranı ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) adayı olan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Tokat Belediye Başkanı seçilerek görevine başladı. "Değişim" sloganıyla hareket eden Yazıcıoğlu, başkanlık görevine başladıktan sonra belediye binası girişinde bulunan tabelayı değiştirdi. 'Tokat Belediye Başkanlığı' yazılı olan tabela indirilerek yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltılması olan T.C. ibareli Tokat Belediye Başkanlığı yazısının olduğu tabela asıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat Belediyesi Hizmet Binasının Tabelası Değiştirildi - Son Dakika

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