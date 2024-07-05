Tokat Belediyesi'nden yaz sıcaklarında artan sivrisineklere karşı dronlu savaş - Son Dakika
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Tokat Belediyesi'nden yaz sıcaklarında artan sivrisineklere karşı dronlu savaş

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Tokat Belediyesi, sivrisinek ve sineklerle mücadelede drone kullanarak ilk kez ilaçlama yaptı. Belediye ilaçlama ekipleri, kent genelinde araçlarla yürüttükleri çalışmalarına ek olarak, teknolojinin imkanlarından yararlanarak yeni bir uygulamaya geçti. Tokat'ta ilk kez drone ile ilaçlama yapıldı.

05.07.2024 10:48  Güncelleme: 10:57
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Tokat Belediyesi'nden yaz sıcaklarında artan sivrisineklere karşı dronlu savaş

TOKAT - Tokat Belediyesi, sivrisinek ve sineklerle mücadelede drone kullanarak ilk kez ilaçlama yaptı.

Tokat Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sivrisinek ve larvalara karşı mücadelesine hız verdi. Belediye ilaçlama ekipleri, kent genelinde araçlarla yürüttükleri çalışmalarına ek olarak, teknolojinin imkanlarından yararlanarak yeni bir uygulamaya geçti. Tokat'ta ilk kez drone ile ilaçlama yapıldı.

"Tokat'ta ilk defa denenen dronla ilaçlama dönemi başlattık"

Teknolojiden de faydalanarak çalışmalarına başladıklarını söyleyen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Mevsim çok kurak geçti. Malum sıcaklar da arttı. Tabii ki ilaçlama konusunda çok ciddi anlamda bir çalışma yürütüyoruz. Hem ilaçlama araçlarımızın sayısını arttırdık. Bütün mahallelerimize, caddelerimize ve sokaklarımıza ulaşmak bakımından aynı zamanda teknolojiden de faydalanmaya çalışıyoruz. Şimdi Tokat'ta ilk defa denenen bir dronla ilaçlama dönemi başlattık. Bu da araç makine ekipman parkımıza bir artı sağladı. Bunlarla da hem Yeşilırmak boyunca, hem parklarımızda, hem de ulaşamayacağımız daha yüksek alanlarda ilaçlamalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızın tabii haklı oldukları yerler de var. Bazen kara sineklerin arttığı yönünde şikayetleri var. Ama sivrisinekle ilgili büyük bir mücadeleyi gerçekleştirdik ve sayısını azalttık. Karasinekle de ilgili büyük bir mücadeleyi gerçekleştirip sayısını azaltma yönünde çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızın teknolojinin her türlü imkanını kullandığımızı bilmelerini isterim. En sonunda işte dronla ilaçlamaya geçtik. İnşallah hızlı bir şekilde bu süreci de atlatmış olacağız. Vatandaşlarımızın biraz daha sabretmelerini istirham ediyorum. Ama Tokat Belediyesi olarak her şekilde vatandaşımızın yanında olduğu bilmelerini istirham ederim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat Belediyesi'nden yaz sıcaklarında artan sivrisineklere karşı dronlu savaş - Son Dakika

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