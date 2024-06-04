Tokat Belediyesi öğrencileriyle çevre bilincini sanatla buluşturdu - Son Dakika
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Yerel

Tokat Belediyesi öğrencileriyle çevre bilincini sanatla buluşturdu

Tokat Belediyesi öncülüğünde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, çevre bilincini sanatla buluşturdu. Öğrenciler topladıkları atıklardan nesli tükenme altında olan 19 hayvanın heykelini yaptı.

04.06.2024 12:49
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Tokat Belediyesi öncülüğünde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, çevre bilincini sanatla buluşturdu. Öğrenciler topladıkları atıklardan nesli tükenme altında olan 19 hayvanın heykelini yaptı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlamak adına Tokat Belediyesi öncülüğünde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, çevre bilincini sanatla buluşturan etkileyici bir projeye imza attı. 8 ay önce kolları sıvayan öğrenciler, giymedikleri kazakları ve kullanılmayan eşyaları okullarına getirerek geri dönüşüme katkı sağladı. Aynı zamanda öğrenciler, okul çevresindeki atıkları toplayarak çevre temizliğine de önemli bir destek verdi. Görsel Sanatlar Öğretmenleri Derya Kara ve Sevilay Asan Özkiraz koordinasyonunda gerçekleştirilen proje kapsamında, nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanları konu alan heykeller yapılmasına karar verildi. Tokat Belediyesi'nin de destekleriyle başlatılan "Sıfır Atık" projesi, atıkların öğrencilerin ellerinde sanata dönüşmesini sağladı. Geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılan 19 heykel, sanatseverlerin beğenisine sunulacak. "Atıktan Sanata Sürdürülebilir Nesiller" adını taşıyan heykel sergisi, çevre bilinci ve korunmasının yanı sıra nesli tükenmekte olan hayvanlara da dikkat çekmeyi hedefliyor. Öğrenciler, el becerileriyle hayal güçlerini birleştirerek ortaya çıkardıkları heykellerle ziyaretçilere çevre konusunda önemli bir mesaj iletecek. Heykeller, öğrencilerin ellerinde hayat bulduktan sonra yarın kentteki bir otelde sergilenecek.

Proje sayesinde kullanmadıkları kazakları geri dönüşümle sanata dönüştürdüklerini söyleyen öğrenciler, bu sayede de hayal dünyalarını el becerileri ile perçinlediklerini belirtti. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat Belediyesi öğrencileriyle çevre bilincini sanatla buluşturdu - Son Dakika

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