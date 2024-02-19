Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hizmet değil, çile merkezi oldu
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi, yaşanan otopark problemiyle hastaları ve hasta yakınlarını canından bezdirdi
TOKAT - Tokat'ta, şehrin önemli arter damarlarından birinde konumlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, plansızlık ve erişim sorunlarıyla başa çıkmakta zorlanıyor. Şehrin merkezine yerleştirilen bu akademik merkez, hastaların ve hasta yakınlarının ulaşım sıkıntısı yaşadığı hastane, çevresini bir çile merkezine dönüştü.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bulunduğu bölgede yaşanan trafik yoğunluğu ve plansızlık, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Özellikle hastane çevresindeki otopark sorunu büyük tepkilere neden oluyor. Hastane personeline özel bariyerlerle ayrılmış otopark alanları sunulurken, hasta yakınlarına benzer bir imkan sağlanmıyor. Bu durum, hastaların muayene için gelirken otopark bulma sıkıntısı yaşamasına ve hatta bazı durumlarda kavşaklarda kaotik bir şekilde park etmelerine yol açıyor. Bu da otopark içerisinde ilerlemeyi zorlaştırıyor ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle bir eğitim kurumunun düzensiz bir otopark alanına sahip olması, vatandaşlardan büyük tepki çekiyor. Şehir planlamasının yetersizliği ve rant odaklı kararların ön planda olması, Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin temel sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Vatandaşlar, hizmetin ön planda tutulması ve şehir planlamasının düzeltilmesi çağrısında bulunuyor.
"Hizmet alanı olmaktan çıkartıp çile merkezine dönüştürüyoruz"
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde büyük bir vahim tablo ile karşı karşıya olduklarını söyleyen Şeref Menteşe, "Planlamamız yok. Öngörümüz yoktur. Şehrine n önemli arter damarı dediğimiz bir alanda şehrin üniversite hastanesini kurmuşuz. Akademik bir merkezden bahsediyoruz. Buraya gelen hastaların hesabını yapamıyoruz. Hasta yakınlarının hesabını yapamıyoruz. Burada çalışan insanların neyle gişe gelip gideceklerinin hesabını yapmıyoruz. Dolayısıyla burayı bir hizmet alanı olmaktan çıkartıp çile merkezine dönüştürüyoruz. Bunları toparlamak için şehri planlamak gerekiyor. Bu kadar trafiğin yoğun olduğu bir yere üniversite hastanesi yapmanın ne kadar akıldan uzak olduğunu anlamak gerekir. Tokat'ın en büyük sorunu trafik, trafiğin de en büyük nedeni plansızlıktır. Hastanemizi erişimi kolay, toplu taşıma araçlarının da var olduğu ortamlara götürme mecburiyetindeyiz. Sadece trafik değil buraya erişim sorunumuz da var. Şuraya ne dolmuş ne de otobüs girebilir. Bu yola bedensel engelli hiçbir vatandaşımız gelip gidemez. Bu yokuşu çıkamaz. Olsun da neresi olursa olsun yerine bize planlanmış bir hizmet lazım. Her şeyi vahşi çöp alanı gibi yapıyoruz. Maalesef hizmeti ön planda tutmak yerine rant hakim geliyor. Arazi kiminse o kazanıyor kaybeden ise Tokat oluyor" dedi.
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