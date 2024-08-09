Tokat Havalimanı Temmuz Ayı İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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Tokat Havalimanı Temmuz Ayı İstatistikleri Açıklandı

Tokat Havalimanı Temmuz Ayı İstatistikleri Açıklandı

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Genel Müdürlüğü Tokat Havalimanı'nın 2024 yılı temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Paylaşılan verilere göre; Tokat Havalimanı'nda temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 14 bin 636 oldu. Temmuz ayında Tokat Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 159, dış hatlarda 3 olmak üzere toplamda 162'ye ulaştı. Yük trafiği ise temmuz ayında toplamda 151 ton oldu. Ocak ve temmuz ayları arasında ise, Tokat Havalimanı'nda yolcu trafiği 95 bin 174, uçak trafiği 821, yük trafiği ise 825 ton olarak gerçekleşti.

09.08.2024 17:44
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Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Genel Müdürlüğü Tokat Havalimanı'nın 2024 yılı temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Paylaşılan verilere göre; Tokat Havalimanı'nda temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 14 bin 636 oldu. Temmuz ayında Tokat Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 159, dış hatlarda 3 olmak üzere toplamda 162'ye ulaştı. Yük trafiği ise temmuz ayında toplamda 151 ton oldu. Ocak ve temmuz ayları arasında ise, Tokat Havalimanı'nda yolcu trafiği 95 bin 174, uçak trafiği 821, yük trafiği ise 825 ton olarak gerçekleşti. - TOKAT

Kaynak: İHA

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