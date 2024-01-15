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Tokat İl Müftü Yardımcısı Haydar Hüyük Kalp Krizi Sonucu Vefat Etti - Son Dakika
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Tokat İl Müftü Yardımcısı Haydar Hüyük Kalp Krizi Sonucu Vefat Etti

Tokat İl Müftü Yardımcısı Haydar Hüyük, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Hüyük'ün naaşı Ali Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere İstanbul'a uğurlandı. Hüyük, 55 yaşında ve 1997 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapıyordu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hüyük için taziye mesajı yayımladı.

Tokat İl Müftü Yardımcısı Haydar Hüyük Kalp Krizi Sonucu Vefat Etti
15.01.2024 - 14:46,  Güncelleme: 14:50
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Tokat İl Müftü Yardımcısı Haydar Hüyük, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Hüyük'ün naaşı Ali Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere İstanbul'a uğurlandı.

Tokat İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapan Haydar Hüyük (55) dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp Krizi geçiren Hüyük yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1997 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çeşitli kademelerde görev yapan ve Tokat Pazar İlçe Müftüsü iken 1 Temmuz 2021 yılında Tokat il müftü yardımcısı olarak atanan Haydar Hüyük, Ali Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstanbul'a uğurlandı. Sultanbeyli Abdurrahmangazi Camii'ndeki tören sonrası Hüyük'ün cenazesi, Sultanbeyli Fatih Sultan Mehmet Mezarlığına defnedilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hüyük için sosyal medyadan paylaştığı taziye mesajında "Vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğim Tokat İl Müftü Yardımcımız Haydar Hüyük hocamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi. - TOKAT

Kaynak: İHA
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