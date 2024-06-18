Tokat'ın Bağlarbaşı köyünde dört boynuzlu koç Binali Yıldırım'a hediye edildi - Son Dakika
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Yerel

Tokat'ın Bağlarbaşı köyünde dört boynuzlu koç Binali Yıldırım'a hediye edildi

Tokat'ın Bağlarbaşı köyünde besici Mehmet Koçak'ın dört boynuzlu koçu, köy muhtarı Ali Kuvvet tarafından 20 bin liraya satın alınarak son başbakan Binali Yıldırım'a hediye edildi. Yıldırım, 'Koç gelmeden gümbürtüsü geldi' dedi.

18.06.2024 11:33
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Tokat'ın Bağlarbaşı köyünde besici Mehmet Koçak'ın dört boynuzlu koçu, köy muhtarı Ali Kuvvet tarafından 20 bin liraya satın alınarak son başbakan Binali Yıldırım'a hediye edildi. Yıldırım, "Koç gelmeden gümbürtüsü geldi" dedi.

Tokat'ın Bağlarbaşı köyünde hayvan besiciliği ile uğraşan Mehmet Koçak, çiftliğindeki kuzularından birinde diğerlerinden farklı olarak dört boynuz yeri olduğunu fark etti. Bu yıl aynı koyundan bir kuzu daha alan Koçak, bu kuzunun da dört boynuzlu olduğunu gördü. Dört boynuzlu koçu gören Bağlarbaşı Köyü Muhtarı Ali Kuvvet, koça büyük ilgi gösterdi. 4 boynuzlu koç için pazarlık yapan Kuvvet, 20 bin lira karşılığında satın aldığı koçu köye yapılan hizmetlerde katkıları olan son başbakan Binali Yıldırım'a hediye etti. Teslim sırasında telefonda konuşan Yıldırım, "Ali bey burada geldi, koçu aldı. 'Koç gelmeden gürültüsü geldi' dedi" şeklinde konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat'ın Bağlarbaşı köyünde dört boynuzlu koç Binali Yıldırım'a hediye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ın Bağlarbaşı köyünde dört boynuzlu koç Binali Yıldırım'a hediye edildi - Son Dakika
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