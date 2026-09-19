Tokat'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Tokat'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

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Tokat\'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
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Tokat'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - Tokat'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan Atatürk Anıtı'na kadar yapılan yürüyüşe, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Tokat Valisi Abdullah Köklü, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, siyasi parti temsilcileri ve il protokolü katıldı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şube Başkanı Bilal Özmen, 19 Eylül'ün Kurtuluş Savaşı, Kore ve Kıbrıs gazileri ile terörle mücadelede görev yapan asker ve polislerin şeref günü olduğunu belirtti.

Özmen, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı verildiğini hatırlatarak, şehit ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde bu toprakların vatan olduğunu söyledi.

Tören, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkan Yardımcısı Gazi Abdullah Özbek'in şiir okuması ve askeri birliklerin geçiş töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA
19 Eylül Gaziler GünüTokatYerelSon Dakika

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