Tokat\'ta 43 yıl boyunca eğitim veren okul müdürü emekli oldu

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 43 yıl boyunca birçok öğrenciye eğitim veren okul müdürü Ahmet Aydemir, emekli oldu. Öğrencileri tarafından alkışlarla emekli olan Aydemir, duygu dolu anlar yaşadı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Ahmet Aydemir, yıllar önce öğretmenlikle başladığı mesleğinde okul müdürü olarak devam etti. 43 yıl boyunca birçok öğrencinin eğitim ve öğretiminde destek olan Aydemir, son olarak Reşadiye İlçesi Kelkit İlköğretim Okulu'nda müdür olarak görev yaptı. 43 yıllık eğitim öğretim hayatına emekli olarak son veren Müdür Aydemir'e okulunda eğitim gören öğrencileri sürpriz yaptı. Koridor ve merdiven boyunca dizilen öğrenciler müdürleri Aydemir'i alkışlarla uğurladı. Duygu dolu anların yaşandığı vedalaşma cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde bazı öğrencilerin Okul Müdürü Ahmet Aydemir'e sarıldığı görüldü. - TOKAT