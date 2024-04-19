Tokat\'ta Depremler Sonrası Cami Minareleri Hasar Gördü, Cuma Namazı Halı Sahada Kılındı

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremler sonrası cami minareleri hasar görüce, ilçe sakinleri cuma namazını halı sahada kıldı.

Önceki gün meydana gelen ve Sulusaray'da yıkıma neden olan depremler, camilerde de hasara neden oldu. Camilerin minarelerinde oluşan hasar sonrası ibadethaneler geçici olarak kapatıldı. Cuma namazı, ilçenin birçok noktasında eda edildi. Okul bahçelerinin yanı sıra ilçede bulunan halı sahada da namaz kılındı. Geceyi aileleriyle birlikte dışarıda geçiren ilçe sakinleri, halı sahada yan yana saf tuttu. Cuma namazını halı saha içerisinde kılan vatandaşlar, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Halı sahada kılınan cuma namazı dron ile havadan görüntülendi. - TOKAT