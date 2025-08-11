Tokat\'ta Dilencilikle Mücadele: Zabıta Ekipleri Yasal İşlem Başlattı

Tokat'ta zabıta ekipleri dilencilik yapan kişileri yakalayarak haklarında yasal işlem başlattı.

Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde dilencilik faaliyetlerine karşı geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Kentin farklı noktalarında yapılan çalışmalarda, vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan kişiler tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulandı. Belediye ekipleri, vatandaşların huzurunu bozacak bu tür girişimlere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

"Haksız kazançlara geçit vermemek boynumuzun borcudur"

Konuyla ilgili açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Hemşehrilerimizin huzuru ve güveni bizim için esastır. Şehrimizde emeğin ve alın terinin değerini korumak, haksız kazanç yollarına geçit vermemek boynumuzun borcudur. Zabıta ekiplerimiz, vatandaşlarımızın huzurunu bozan ve duygularını istismar edenlere karşı tavizsiz bir şekilde çalışmaya devam edecektir" dedi. - TOKAT