Tokat\'ta Eğitime 3 Gün Ara

18.05.2026 17:01
Yoğun yağışlar ve taşkın riski nedeniyle Turhal'de eğitim 20-22 Mayıs'ta durduruldu.

Tokat Valiliği, bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve Yeşilırmak Havzası'nda artan taşkın riski nedeniyle Turhal ilçesinde eğitime 3 gün ara verildiğini duyurdu.

Tokat Valiliği tarafından yapılan kamuoyu bilgilendirmesinde, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerde bazı noktalarda taşkınların meydana geldiği belirtildi. Meteoroloji verilerine göre yağışların devam etmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, 19 Mayıs 2026 Salı günü Almus Barajı'nın tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi yapılmasının öngörüldüğü ifade edildi. Bu nedenle Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi oranda artabileceği ve yeni taşkınların oluşabileceği bildirildi. Açıklamada, muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla Turhal ilçesi genelinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde eğitime ara verildiği duyuruldu. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihlerde idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilik, vatandaşların resmi uyarıları takip etmeleri ve dere yatakları başta olmak üzere riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu. - TOKAT

Kaynak: İHA

