Özel ihtiyaçlı vatandaşlara ulaşımda yeni dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel ihtiyaçlı vatandaşlara ulaşımda yeni dönem

Özel ihtiyaçlı vatandaşlara ulaşımda yeni dönem
12.06.2026 10:56  Güncelleme: 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Belediyesi, özel ihtiyaçlı bireylerin toplu ulaşıma erişimini kolaylaştırmak için 'Beni al' uygulamasını hayata geçirdi. Vatandaşlar, tek tuşla otobüs şoförüne bildirim göndererek güvenli ve bağımsız ulaşım imkanına kavuştu.

Tokat Belediyesi tarafından özel ihtiyaçlı bireylerin toplu ulaşıma erişimini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen 'Beni al' uygulamasıyla vatandaşlar halk otobüslerine tek tuşla bildirim göndererek güvenli ve bağımsız ulaşım imkanına kavuştu.

Tokat Belediyesi, üretken belediyecilik anlayışı ve insan odaklı hizmet vizyonu doğrultusunda bir projeyi daha hayata geçirdi. Özel ihtiyaçlı bireylerin toplu ulaşımdan daha kolay, güvenli ve bağımsız şekilde yararlanabilmeleri amacıyla geliştirilen 'Beni al' uygulaması Tokat Halk Otobüslerinde hizmete başladı. Tokat Kent Kart mobil uygulamasına entegre edilen sistem sayesinde tekerlekli sandalye kullanan veya özel ihtiyaçlı vatandaşlar, bulundukları duraktan geçecek halk otobüsüne tek tuşla bildirim gönderebiliyor. Bildirim, güzergah üzerindeki otobüs şoförüne anlık olarak ulaşıyor. Böylece sürücü, durağa varmadan önce gerekli hazırlıkları yaparak rampayı hazır hale getiriyor ve yolcunun güvenli şekilde araca binmesine yardımcı oluyor. Tokat Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulama, özel ihtiyaçlı bireylerin şehir içi ulaşıma erişiminde önemli bir kolaylık sağlarken, engelleri kaldıran örnek bir belediyecilik hizmeti olarak dikkat çekiyor.

Başkan Yazıcıoğlu uygulamayı bizzat test etti

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, uygulamanın ilk gününde sistemi bizzat test ederek özel ihtiyaçlı vatandaşların bulunduğu durağa halk otobüsüyle gidip vatandaşları araca aldı ve gitmek istedikleri noktaya kadar eşlik etti. Uygulamanın sahadaki işleyişini yerinde inceleyen Başkan Yazıcıoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve önerilerini dinledi.

Başkan Yazıcıoğlu: "Engeller bedende değil, zihinlerdedir"

Uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Biz belediyeciliği sadece yol yapmak, park yapmak veya bina inşa etmek olarak görmüyoruz. Belediyecilik aynı zamanda gönüllere dokunmak, hayatı kolaylaştırmak ve hiçbir vatandaşımızı geride bırakmamaktır. Üretken Belediyecilik anlayışımızın temelinde insan vardır. İnsanımıza hizmet etmeyi, onların hayatını kolaylaştırmayı en büyük görev kabul ediyoruz. Bugün Türkiye'de ilk kez Tokat'ımızda hayata geçirdiğimiz 'Beni al' uygulamasıyla özel ihtiyaçlı kardeşlerimizin toplu ulaşıma erişiminde önemli bir kolaylık sağlıyoruz. Bu sistem sayesinde otobüs şoförümüz durağa gelmeden önce yolcumuzun durumundan haberdar oluyor, gerekli hazırlıkları yapıyor ve vatandaşımızı güvenli şekilde aracına alabiliyor. Biz inanıyoruz ki engeller bedende değil, zihinlerde ve yüreklerdedir. Allah gerçek engelleri ortadan kaldırsın. Bizim görevimiz ise vatandaşlarımızın önündeki fiziksel ve sosyal engelleri kaldırmaktır. Tokat Belediyesi olarak hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmediği, herkesin eşit hizmet alabildiği bir şehir inşa etmek için çalışıyoruz. Tokat, ilklerin şehri olmaya devam ediyor. Daha önce birçok örnek projeyi hayata geçirdiğimiz gibi bugün de Türkiye'ye örnek olacak yeni bir uygulamayı şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özel ihtiyaçlı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak her projeyi desteklemeye, sosyal belediyecilik anlayışımızı güçlendirmeye ve insan odaklı hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Tokat Belediyesi, Yerel Yönetim, Teknoloji, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel ihtiyaçlı vatandaşlara ulaşımda yeni dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
Nureddin Nebati’den İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti İşte son hali Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Aziz Yıldırım’dan kızına yüzen saray Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
Altın yatırımcılarına “toplayın“ çağrısı Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı

11:27
Edson Alvarez Dünya Kupası’nda ortaya çıktı
Edson Alvarez Dünya Kupası'nda ortaya çıktı
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
10:33
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor Hepsinin 2 ortak özelliği var
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 11:36:17. #7.12#
SON DAKİKA: Özel ihtiyaçlı vatandaşlara ulaşımda yeni dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.