Özel ihtiyaçlı vatandaşlara ulaşımda yeni dönem

Tokat Belediyesi tarafından özel ihtiyaçlı bireylerin toplu ulaşıma erişimini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen 'Beni al' uygulamasıyla vatandaşlar halk otobüslerine tek tuşla bildirim göndererek güvenli ve bağımsız ulaşım imkanına kavuştu.

Tokat Belediyesi, üretken belediyecilik anlayışı ve insan odaklı hizmet vizyonu doğrultusunda bir projeyi daha hayata geçirdi. Özel ihtiyaçlı bireylerin toplu ulaşımdan daha kolay, güvenli ve bağımsız şekilde yararlanabilmeleri amacıyla geliştirilen 'Beni al' uygulaması Tokat Halk Otobüslerinde hizmete başladı. Tokat Kent Kart mobil uygulamasına entegre edilen sistem sayesinde tekerlekli sandalye kullanan veya özel ihtiyaçlı vatandaşlar, bulundukları duraktan geçecek halk otobüsüne tek tuşla bildirim gönderebiliyor. Bildirim, güzergah üzerindeki otobüs şoförüne anlık olarak ulaşıyor. Böylece sürücü, durağa varmadan önce gerekli hazırlıkları yaparak rampayı hazır hale getiriyor ve yolcunun güvenli şekilde araca binmesine yardımcı oluyor. Tokat Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulama, özel ihtiyaçlı bireylerin şehir içi ulaşıma erişiminde önemli bir kolaylık sağlarken, engelleri kaldıran örnek bir belediyecilik hizmeti olarak dikkat çekiyor.

Başkan Yazıcıoğlu uygulamayı bizzat test etti

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, uygulamanın ilk gününde sistemi bizzat test ederek özel ihtiyaçlı vatandaşların bulunduğu durağa halk otobüsüyle gidip vatandaşları araca aldı ve gitmek istedikleri noktaya kadar eşlik etti. Uygulamanın sahadaki işleyişini yerinde inceleyen Başkan Yazıcıoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve önerilerini dinledi.

Başkan Yazıcıoğlu: "Engeller bedende değil, zihinlerdedir"

Uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Biz belediyeciliği sadece yol yapmak, park yapmak veya bina inşa etmek olarak görmüyoruz. Belediyecilik aynı zamanda gönüllere dokunmak, hayatı kolaylaştırmak ve hiçbir vatandaşımızı geride bırakmamaktır. Üretken Belediyecilik anlayışımızın temelinde insan vardır. İnsanımıza hizmet etmeyi, onların hayatını kolaylaştırmayı en büyük görev kabul ediyoruz. Bugün Türkiye'de ilk kez Tokat'ımızda hayata geçirdiğimiz 'Beni al' uygulamasıyla özel ihtiyaçlı kardeşlerimizin toplu ulaşıma erişiminde önemli bir kolaylık sağlıyoruz. Bu sistem sayesinde otobüs şoförümüz durağa gelmeden önce yolcumuzun durumundan haberdar oluyor, gerekli hazırlıkları yapıyor ve vatandaşımızı güvenli şekilde aracına alabiliyor. Biz inanıyoruz ki engeller bedende değil, zihinlerde ve yüreklerdedir. Allah gerçek engelleri ortadan kaldırsın. Bizim görevimiz ise vatandaşlarımızın önündeki fiziksel ve sosyal engelleri kaldırmaktır. Tokat Belediyesi olarak hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmediği, herkesin eşit hizmet alabildiği bir şehir inşa etmek için çalışıyoruz. Tokat, ilklerin şehri olmaya devam ediyor. Daha önce birçok örnek projeyi hayata geçirdiğimiz gibi bugün de Türkiye'ye örnek olacak yeni bir uygulamayı şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özel ihtiyaçlı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak her projeyi desteklemeye, sosyal belediyecilik anlayışımızı güçlendirmeye ve insan odaklı hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi. - TOKAT