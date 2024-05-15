Tokat\'ta Engelliler Haftası kapsamında çevre temizliği ve fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi

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Tokat'ın Niksar ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında çevreye atılan çöpler toplanarak fidan dikimi gerçekleştirildi.

Niksar'da Özel Eğitim Uygulama Okulu koordinesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, Ayvaz Parkı Piknik alanı ve kent ormanında çöpler toplandı. Programa katılanlar tarafından fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Şerifler, Orman İşletme Müdürü Rıza Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kayayurt, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

"Orman benim mottosuyla bu programı gerçekleştirdik"

Çevreyi ve doğayı korumanın her bireyin asli görevi olduğunu belirten Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaptık. Engelli kardeşlerimizin ve hepimizin engelliler haftası kutlu olsun, bu vesile ile biz orman haftasıyla da beraber, orman benim mottosu ışığında hep beraber kent ormanımızdaki çöplerimizi topladık arkadaşlarımızla, hem de bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Hemşerilerimizden ricamız özellikle kullandığımız kent ormanımızı, ilçemizdeki piknik alanlarımızı temiz kullanmalarını rica ediyoruz. Burada her zaman hepimiz yaşayabilelim, yeniden temiz şekilde kullanabilelim" dedi. - TOKAT