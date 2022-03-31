Tokat'ta her gün 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta her gün 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verilecek

31.03.2022 17:07
Tokat'ta her gün 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verilecek

Tokat'ta Yeşilırmak nehri yanındaki alanda kurulan iftar çadırında Ramazan ayı boyunca 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verilecek.

Tokat'ta Yeşilırmak nehri yanındaki alanda kurulan iftar çadırında Ramazan ayı boyunca 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verilecek.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, makamında yaptığı basın açıklamasında Ramazan ayında Tokat Belediyesi olarak gerçekleştirecekleri iftar programı ve etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Pandemi dolayısı ile iki yıldır ara verilen etkinlilere tekrar başlayacaklarını ifade eden Başkan Eroğlu, "İnşallah bu Ramazan ayı ile beraber o eski heyecanlı, canlı, programların yoğun olduğu bir Ramazanı Tokat Belediyesi olarak gerçekleştirmiş olacağız. Hıdırlık Meydanını yer olarak belirledik. 2 bin 500 kişiye her gün iftar çadırımızda yemek ikramı cumartesi günü akşamından itibaren başlamış olacak" dedi.

Ramazan sokağı etkinlikleri başlayacak

Hıdırlık bölgesinde Ramazan Sokağı etkinliklerinin yapılacağını belirten Başkan Eroğlu, "Teravihten hemen sonra bu ramazan sokağında her akşam etkinlikler olacak, tasavvuf musikileri, ilahiler, Kur'an tilavetleri, Hacivat-Karagöz gösterileri, sanatçılar, şiir dinletileri gibi birçok aktivitenin olduğu bir Ramazan Sokağı olacak. Aynı zamanda Ramazan yardımlaşmanın dayanışmanın, bir ve beraber olmanın, kardeşliğin de doruğa çıktığı aylar. Bu noktada da yine ramazan paketlerimiz devam edecek. 5 bin gıda paketimizi ihtiyaçlı ailelerimize dağıtmış olacağız" diye konuştu.

Tekne orucu tutan çocuklara hediye

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen tekne orucu tutan çocuklara yönelik etkinliğe bu yıl bir artı kattıklarını anlatan Başkan Eroğlu "Geçtiğimiz yıl bin 970 kişi müracaat etmişti, bu yıl 2 bin 500 civarında çocuğumuzun müracaat etmesini öngörüyoruz. Hazırlığımızı yaptık onlara inşallah güzel hediyeler vererek tuttukları oruçların mükafatını böylece vereceğiz. Ama bu sene ayrı olarak tekne orucu iftarı yapacağız" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Tokat'ta her gün 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verilecek

YORUMLAR
500
Kütahya Müftülüğü ramazanda birçok etkinlik düzenleyecek Kütahya Müftülüğü ramazanda birçok etkinlik düzenleyecek Son dakika haber: Tokat merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 24 kişi gözaltı Son dakika haber: Tokat merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 24 kişi gözaltı

iftar yemeği, Eyüp Eroğlu, Ramazan, Tokat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tokat'ta her gün 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verilecek - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Rusya Devlet Başkanı Putin uyarıda bulundu: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak
16:35 Eşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat: Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı
16:02 Talas Belediyesi gelen tepkileri değerlendirdi, Ramazan'da "davul çalma yasağını" iptal etti!
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
15:38 CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi!
15:38 Hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın anneannesinin mezarı başında ölü bulundu!
15:30 Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı özür diledi: Kelimem maksadını aştı
15:22 Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 17:14:54. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta her gün 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement