Tokat'ta İlkokul Öğrencileri Kitap Yazma Başarısına İmza Attı - Son Dakika
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Tokat'ta İlkokul Öğrencileri Kitap Yazma Başarısına İmza Attı

Tokat\'ta İlkokul Öğrencileri Kitap Yazma Başarısına İmza Attı

Tokat'ın Artova ilçesindeki Gazipaşa İlkokulu öğrencileri, 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi kapsamında düzenlenen Anahtar Kelimelerle Hikaye Yazma Yarışması'na katılarak yazdıkları öykü ve masallarla Türkiye'de bir ilke imza attı. Finale kalan 6 hikaye, 'Minik Kalplerden Öykü ve Masallar' adıyla basılan bir kitap haline getirildi ve 400 adet basılan bu kitap Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da desteklendi. Proje, öğrencilere yaratıcılık ve yazma becerilerini geliştirme fırsatı sunarken dil ve kültür zenginliğinin korunmasına da katkı sağlıyor.

26.04.2024 14:47
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Tokat'ta ilkokul öğrencileri, "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında yazdıkları öykü ve masallarla Türkiye'de bir ilke imza attı. Okulda düzenlenen Anahtar Kelimelerle Hikaye Yazma Yarışması'na katılan öğrencilerin eserleri, finale kalarak kitaba dönüştürüldü.

Tokat'tın Artova ilçesinde Gazipaşa İlkokulu öğrencileri, "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında yazdıkları öykü ve masallarla Türkiye'de bir ilke imza attı. Okulda düzenlenen Anahtar Kelimelerle Hikaye Yazma Yarışması'na katılan öğrencilerin eserleri, finale kalarak kitaba dönüştürüldü. Gazipaşa İlkokulu Okul Müdürü Göksel Taslıoğlu'nun öncülüğünde ve İlçe Kaymakamı Erkan Atam'ın desteğiyle gerçekleşen proje, ilkokul öğrencilerinin edebi yeteneklerini ortaya çıkarmayı hedefledi. Finale kalan 6 hikaye, özenle derlenerek "Minik Kalplerden Öykü ve Masallar" adıyla basılan bir kitap haline getirildi. 400 adet basılan bu kitap, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Öğrencilerin küçük yaşta yazarlık deneyimi kazanmaları ve eserlerinin basılması, gelecekte ünlü yazarlar olma hayallerini besliyor. Projenin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte, Artova Gazipaşa İlkokulu öğrencileri Türkiye'de ilk kez ilkokul düzeyinde kitap yazma ve yayınlama başarısına imza atmış oldu. Bu proje, öğrencilere yaratıcılık ve yazma becerilerini geliştirme fırsatı sunarken dil ve kültür zenginliğinin korunmasına da katkı sağlıyor.

"Sadece Artova'da değil Türkiye'de okunması gerekiyor dedik"

Proje hakkın da bilgiler veren Artova Kaymakamı Erkan Atam; "Gazipaşa İlkokulu öğrencilerimiz Anahtar Kelimelerle Hikaye Yazma yarışması düzenlemişti. Bu yarışma sonucunda öğrencilerimizin de gerçekten yetenekli olduğunu da görmüş olduk. Bu hikayelerin sadece Artova'da değil tüm Türkiye'de okunması gerektiğini düşündük. Bizler de öğrencilerimize destek olarak bu öykü ve hikayeleri kitaplaştırarak kamu kuruluşlarına ve kütüphanemize dağıttık" dedi.

"Çocuklarımız projenin ruhunu kavramış"

Projenin dil bilincinin gelişmesi açısından önem arz ettiğini belirten Tokat Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır ise "Küçük çocuklarımızın projenin ruhunu kavramaları ve bu çerçevede de metinler hazırlamaları dil bilincinin gelişmesi açısından çok önemlidir. Ayrıca bu yapılan çalışmanın okul müdürünün gayretleri, ilçe milli eğitim müdürümüzün organizesi ve ilçe kaymakamımızın da projeye sahip çıkmasıyla kitaplaşması da çok güzel bir ürünün ortaya çıkmasına vesile olmuş" diye konuştu.

"Minik yürekleriyle yazılar yazan yazarlarımız var"

Kitap hakkında bilgiler veren Artova Gazipaşa İlkokulu Müdürü ve kitabın editörü Göksel Taslıoğlu, "Dilimizin zenginlikleri projesi kapsamında öğrencilerimizle bir yarışma düzenledik. Bu yarışma sonucunda güzel yazılarını ölümsüzleştirmek istedik ve bugüne geldik. Artık onların kitapları var. Minik yürekleriyle kocaman yazılar yazan yazarlarımız var" dedi.

Kitabın yazarı ilkokul öğrencileri ise büyüdüklerinde ünlü bir yazar olma hayali kurduklarını ifade etti. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat'ta İlkokul Öğrencileri Kitap Yazma Başarısına İmza Attı - Son Dakika

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