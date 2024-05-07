Tokat\'ta İlkokul Öğrencisi Gazze\'deki Çocuklar İçin Ödülünü Bağışladı

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Tokat'ta ilkokul öğrencisi Hatice Rüya Erkoç, yarışmadan kazandığı 5 bin TL değerindeki ödülünü Gazze'deki çocuklar için bağışladı.

Yeşilay Tokat Şubesi ile Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 12. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'na katılarak edebi kategoride ilkokul il birincisi olan Turhal Cengiz Topel İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi Hatice Rüya Erkoç, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti. Erkoç, Vali Hatipoğlu'na yarışmada kazandığı 5 bin TL ödülünü Gazze'deki çocuklar için bağışladığını söyledi. Vali Hatipoğlu, Erkoç'a bu örnek davranışı nedeniyle teşekkür etti. Ziyarete Vali Yardımcımız Osman Sarı, Yeşilay Tokat Şube Başkanı Dr. Cihat Zülfüoğulları ve öğrenciler katıldı. - TOKAT