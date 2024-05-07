Tokat'ta İlkokul Öğrencisi Gazze'deki Çocuklar İçin Ödülünü Bağışladı - Son Dakika
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Tokat'ta İlkokul Öğrencisi Gazze'deki Çocuklar İçin Ödülünü Bağışladı

Tokat\'ta İlkokul Öğrencisi Gazze\'deki Çocuklar İçin Ödülünü Bağışladı

Tokat'ta düzenlenen bir yarışmada birincilik ödülü kazanan ilkokul öğrencisi Hatice Rüya Erkoç, 5 bin TL değerindeki ödülünü Gazze'deki çocuklar için bağışladı. Erkoç, ödülü Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'na teslim ederek bağışını iletti. Vali Hatipoğlu, Erkoç'a teşekkür etti ve bu örnek davranışı takdir etti.

07.05.2024 17:14
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Tokat'ta ilkokul öğrencisi Hatice Rüya Erkoç, yarışmadan kazandığı 5 bin TL değerindeki ödülünü Gazze'deki çocuklar için bağışladı.

Yeşilay Tokat Şubesi ile Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 12. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'na katılarak edebi kategoride ilkokul il birincisi olan Turhal Cengiz Topel İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi Hatice Rüya Erkoç, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti. Erkoç, Vali Hatipoğlu'na yarışmada kazandığı 5 bin TL ödülünü Gazze'deki çocuklar için bağışladığını söyledi. Vali Hatipoğlu, Erkoç'a bu örnek davranışı nedeniyle teşekkür etti. Ziyarete Vali Yardımcımız Osman Sarı, Yeşilay Tokat Şube Başkanı Dr. Cihat Zülfüoğulları ve öğrenciler katıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat'ta İlkokul Öğrencisi Gazze'deki Çocuklar İçin Ödülünü Bağışladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta İlkokul Öğrencisi Gazze'deki Çocuklar İçin Ödülünü Bağışladı - Son Dakika
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