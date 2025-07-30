Tokat\'ta İyi Kalpli Şoföre Teşekkür

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, güzergah dışına çıkarak fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştıran halk otobüsü şoförü Hakan Aytek'e örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

Tokat'ta fenalaşan kadın yolcuyu güzergah dışına çıkararak hastaneye ulaştıran halk otobüsü şoförü Hakan Aytek, Tokat Şehiriçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Şükrü Süer ile birlikte Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu ziyaret etti.

"Senin gibi duyarlı insanlar topluma örnek oluyor"

Başkan Yazıcıoğlu, örnek davranışı nedeniyle Hakan Aytek'e teşekkür ederek, "Sen aslında yapılması gerekeni yaptın, bu bir insanlık görevi. Ancak geldiğimiz noktada bu tür davranışlar hayretle karşılanıyor. O yüzden nezaketi, tevazuyu ve kibarlığı elden bırakmamak gerek. Senin gibi duyarlı insanlar topluma örnek oluyor. Bu davranışının karşılığı olmaz ama hediyeleşmek sünnettir. Küçük bir hatıra ile seni tebrik etmek istedik" dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Yazıcıoğlu, Aytek'e bir teşekkür plaketi ve küçük bir hediye takdim etti. Şoför Hakan Aytek ise duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sadece insanlık görevimi yaptım" dedi. - TOKAT