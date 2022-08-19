Buzağıyı sırtında taşıdığı anlar izleyenleri duygulandırdı - Son Dakika
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Buzağıyı sırtında taşıdığı anlar izleyenleri duygulandırdı

19.08.2022 01:04
Buzağıyı sırtında taşıdığı anlar izleyenleri duygulandırdı

Tokat'ta öğretmenin yeni doğan buzağıyı sırtında taşıdığı anların yer aldığı görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Tokat'ta öğretmenin yeni doğan buzağıyı sırtında taşıdığı anların yer aldığı görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Bereketli Ortaokulunda matematik öğretmenliği yapan Sadık İskender, tatil dönemini köyüne gitti. Almus ilçesi Cihet Gürgenlik Yaylası'nda hayvancılık yapan ailesine yardımcı olan İskender, hamile olan ineğini ahıra dönmemesi üzerine aramaya başladı. İneğini doğum yapmış olarak bulan İskender, buzağı yürüyemediği için sırtında taşımaya karar verdi. Çuvalla buzağıyı sırtına alarak taşıyan öğretmenin o anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Yavrusunun yanından ayrılmayarak peşinden giden inek görenleri duygulandırdı. İskender, öğle saatlerinde ahıra dönmeyen ineğin doğum yaptığını tahmin ederek aramaya başladığını belirterek, "Yayla komşularımızın yardımı ile ineği ve buzağısını buldum. İnek doğum yapmış ve buzağısını kurutmuştu. Buzağı çelimsiz olduğu için ayağa kalkamıyordu. Yanımda getirdiğim çuval içerisine buzağıyı sırtıma alarak eve kadar taşıdım. Annesi de bu yolculuk boyunca bize eşlik etti" dedi. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Reşadiye, İskender, Tokat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buzağıyı sırtında taşıdığı anlar izleyenleri duygulandırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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