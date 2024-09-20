Tokat'ta Uçurumdan Yuvarlanan Araç Facia Kıl Payı Atlatıldı - Son Dakika
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Yerel

Tokat'ta Uçurumdan Yuvarlanan Araç Facia Kıl Payı Atlatıldı

Tokat'ta bir panelvan araç, 15 metrelik uçurumdan düşerek ağaca çarparak durdu.

20.09.2024 00:44
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Tokat'ta uçuruma yuvarlanan araç ağaca çarparak durdu

TOKAT - Tokat'ta 15 metrelik uçurumdan yuvarlanan panelvan araç, ağaca çarparak durdu ve facia kıl payı atlatıldı.

Topçubağı Mahallesi Molla Hüsrev Caddesi'nde meydana gelen kazada, facianın eşiğinden dönüldü. İddiaya göre, Çat kasabasından kent merkezine doğru seyir halinde olan Ali B. yönetimindeki 58 ABD 027 plakalı panelvan araç, virajı alamayarak yoldan çıktı. Yaklaşık 15 metrelik uçurumdan yuvarlanan araç, bir evin bahçesine düştü. Ağaca çarparak durabilen araç, daha büyük bir kazayı önledi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili yetkililer inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat'ta Uçurumdan Yuvarlanan Araç Facia Kıl Payı Atlatıldı - Son Dakika

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