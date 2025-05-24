Tokat'ta Yayla Göçü Coşkusu - Son Dakika
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Tokat'ta Yayla Göçü Coşkusu

Tokat\'ta Yayla Göçü Coşkusu
24.05.2025 22:33
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Tokat'ta baharla birlikte küçükbaş hayvanlar şehir merkezinden yaylaya göç etti, dronla görüntülendi.

Tokat'ta baharın gelişiyle birlikte şehir merkezinden geçen yüzlerce küçükbaş hayvanın yayla göçü, dron ile havadan görüntülendi.

Tokat'ta baharın gelişiyle birlikte yüzyıllardır süregelen geleneksel yayla göçü de başladı. Kış mevsimini küçükbaş hayvan sürüleri ile köylerde geçiren besiciler, yaz aylarını daha serin ve verimli yaylalarda geçirmek üzere yola çıktı. Gece saatlerinde başlayan göç sırasında Tokat şehir merkezinden geçen küçükbaş sürüsü etkileyici görüntüler oluşturdu. Sürünün geçişi sırasında şehir trafiği kısa süreliğine aksasa da, vatandaşlar bu nadir anı cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Göç anları, dron ile havadan da görüntülenerek eşsiz manzaralar oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü. - TOKAT

Kaynak: İHA

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