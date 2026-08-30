Tokat'ta Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Tokat'ta Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Tokat\'ta Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Tokat, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılını törenlerle coşkuyla kutladı.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü Tokat'ta coşkuyla kutlandı.

Tokat Valiliği'nce 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Türk Silahlı Kuvvetleri adına Öğretmen Üsteğmen Bedirhan Akın yaptı.

Büyük Zafer'in 104. yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirten Üsteğmen Akın, "Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 104 yıl önce bugün, kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretle yeniden dirilerek topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kutlamalar, bayrak geçişi ve askeri birliklerin tören yürüyüşü ile devam etti. Program kapsamındaki kutlamaların akşam düzenlenecek fener alayı ile süreceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Kutlamalar, Tokat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tokat'ta Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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