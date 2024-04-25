Tokat'taki engelli öğrenciler 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika
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Tokat'taki engelli öğrenciler 23 Nisan'ı kutladı

Tokat\'taki engelli öğrenciler 23 Nisan\'ı kutladı

Tokat'ta bulunan Türkiye'deki tek Sosyal Hizmetler Kampüsü'nde eğitim alan engelli öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı. Öğrenciler, şiir okuma, şarkı söyleme ve balon uçurma gibi etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi.

25.04.2024 15:20  Güncelleme: 15:22
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Türkiye'de tek olan Tokat'taki Sosyal Hizmetler Kampüsü'nde eğitim alan engelli öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı.

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Türkiye'de ilk ve tek olan Sosyal Hizmetler Kampüsü'nde eğitim gören engelli çocuklar bugün program düzenledi. Şiir okuyup şarkı söyleyen öğrenciler, İzmir Marşı ile birlikte gökyüzüne balonlar bıraktı. Programın sonunda engelli öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte oyun havası oynayarak gönüllerince eğlendiler.

Kampüs hakkında bilgi veren Yavuz Selim Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Mustafa Aydoğan, "Burası Türkiye'de nadir tesislerden bir tanesidir. Özel Eğitim Kampüsü olarak geçiyor. Tokat'ta Eylül 2023 tarihinde hizmete girdi. Bünyemizde 4 tane okul müdürlüğü bulunuyor. Özel Eğitim Uygulama Okulu, Meslek Okulu, Anaokulu ve Görme Engelliler Okulu olarak tam bir tesis şeklinde özel eğitim öğrencilerinin tüm ihtiyaçlarını giderecek, onlara hizmet edecek bir şekilde planlandı. Bugün de öğrencilerimizin eğlenmelerine yönelik ve onların el becerilerini geliştirmeye yönelik program düzenledik. Hem ritim gösterisi hem de şiirler olan, sonunda da konser olan eğlence programı düzenledik" dedi.

Programa katılan öğrenciler ise düzenlenen etkinlikte çok eğlendiklerini ifade ettiler. - TOKAT

Kaynak: İHA

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