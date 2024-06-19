Tokat'tan feribot seferleriyle Samsun ve Ordu'ya kolay ulaşım imkanı - Son Dakika
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Yerel

Tokat'tan feribot seferleriyle Samsun ve Ordu'ya kolay ulaşım imkanı

Denize kıyısı olmayan Tokatlı vatandaşlar, feribot seferleriyle Samsun ve Ordu'ya kolay ulaşım imkanı sağlıyor. Samsun, Ordu ve Tokat Yeşilırmak üzerinden feribot ile birbirine bağlanıyor. Feribot seferleri, Tokat ve Samsunlulara zamandan tasarruf sağlarken farklı bir seyahat deneyimi sunuyor.

19.06.2024 11:31
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Denize kıyısı olmayan Tokat'tan, feribot seferleriyle Samsun ve Ordu'ya kolay ulaşım imkanı sağlanıyor.

Denize kıyısı olmayan Tokatlı vatandaşlar, çevre illeri içerisinden en yakın Samsun üzerinden 227 kilometre yol giderek deniz hasretini gideriyor. Tokat'ın denize kıyısı olmasa da saatlik feribot seferleri düzenleniyor. Samsun, Ordu ve Tokat Yeşilırmak üzerinden feribot ile birbirine bağlanıyor. Samsun Çarşamba'dan Tokat'ın Erbaa ilçesine karayolu ile 3 saatte gidilen yol, feribotla 1 saate iniyor. 23 yıldır feribotla denizi olmayan Tokat'tan feribot seferleri düzenleyen Adem Bulut, yolların yapılması halinde bu talebin artacağını söyledi. Vatandaşlar da Tokat-Samsun arasında deniz olmasa da feribotla seferinin deniz gibi işlerini gördüklerini belirtti. Feribot seferleri, Tokat ve Samsunlulara hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de farklı bir seyahat deneyimi sunuyor.

"Feribotla Ordu, Tokat ve Samsun'u birbirine bağlıyoruz"

23 yıldır gece gündüz demeden 12 ay boyunca feribotu ile yolcu taşıyan 62 yaşındaki Adem Bulut, "Burası Yeşilırmak'ın Hasanoğlu Barajının tam ortasında feribottayız. Üç ili birbirine bağlayan feribotumuz vardır. Samsun, Tokat ve Ordu illerini birbirine bağlıyoruz. Samsun'dan buraya gelmek için en az 3 saat dolaşmaları gerekiyor. Feribotla bu süreyi 1 saate düşüyoruz. 23 yıldır bu işle uğraşıyorum. Yollarımızın bozuk olması nedeniyle talep kısıtlı oluyor. Bu sorunu da gidermeye çalışıyorlar. Bir günde en az 15 araç taşıyorum. 30 araca çıktığı da oluyor. Yaz kış demeden 12 ayda hiç durmamak şartıyla gece gündüz çalışıyorum. Burası Ordu'ya, burası Samsun'a ve burası da Tokat'a bağlı üç ilimizin ortasında araç taşımaya devam ediyoruz" dedi.

Vatandaşlar da Tokat-Samsun arasında deniz olmasa da feribotla seferin deniz gibi işlerini gördüklerini ifade etti. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat'tan feribot seferleriyle Samsun ve Ordu'ya kolay ulaşım imkanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'tan feribot seferleriyle Samsun ve Ordu'ya kolay ulaşım imkanı - Son Dakika
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