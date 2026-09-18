TOKİ borcunu peşin kapatanlara yüzde 25 indirim müjdesi

TOKİ borcunu peşin kapatanlara yüzde 25 indirim müjdesiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, evini ve iş yerini TOKİ'den alanlar için müjde verdi. Kurum, borcunun tamamını peşin kapatanlara yüzde 25 indirim yapılacağını açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Evini ve iş yerini TOKİ'den alanlar için bir müjdemiz var. Borcunun tamamını peşin kapatanlara yüzde 25 indirim yapacağız" dedi.
Kaynak: İHA
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