Tokyo Camii'nin 25. Yıl Dönümü Kutlandı

Japonya'daki Tokyo Camii'nin açılışının 25'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen "Geçmişten Günümüze Tokyo Camii" adlı fotoğraf sergisi Japonya'da açıldı.

Japonya'daki Tokyo Camii'nin açılışının 25'inci yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. "Geçmişten Günümüze Tokyo Camii" adlı fotoğraf sergisi Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Din İşleri Müşaviri Muhammet Raşit Alas, Kültür ve Tanıtım Müşaviri Saltuk Buğra Ekinci ve sergi küratörlerinden Abdülkerim Shimoyama'nın yanı sıra çok sayıda Türk ve Japon misafirin katılımıyla açıldı. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Tokyo Camii'nin 25 yıldır sunduğu hizmetlerin önemine dikkat çekerek, "Bugün Tokyo Camii, İslam dinindeki hoşgörünün ve karşılıklı anlayışın en güzel şekilde gözlemlenebildiği bir mekan olmanın yanı sıra, Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun da sembolüdür" dedi.

Tokyo Camii'nin Türkiye'nin yurtdışındaki diğer camileri için de emsal teşkil ettiğini belirten Ertuğrul, "Tokyo Camii, Diyanet Türk Kültür Merkezi ve Tokyo Camii Enstitüsü, düzenlediği etkinliklerle Japonya'nın akademik ve kültürel hayatına da önemli katkılar sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Sergi açılışının ardından yapılan "Abdürreşid İbrahim ve Tokyo Camii" belgeseli gösterimi ve Türk Sanat Musikisi konserleri de katılımcılardan yoğun ilgi gördü. - TOKYO