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Tomarza'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri çerçevesinde şehitler dualarla anıldı.

Tomarza'da 15 Temmuz şehitleri için ilçe Merkez Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Akşam namazından sonra başlatılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı; Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Kur'an tilavetiyle devam eden programda; konuşan Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya ve Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, 15 Temmuz darbe girişimini lanetleyerek, şehitlere rahmet, gazilere sağlıklı ve uzun ömürler geçirmelerini diledi.

Tomarzalı öğrencilerin 15 Temmuz konulu şiirler ve ilçe Müftülüğünde görevli din adamların ilahiler okunması ile devam eden program, Tomarza İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere'nin duae etmesiyle sürdü.

Programın sonlarına doğru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşma canlı olarak dev ekranda katılımcılara izletildi. Program darbe girişimi gecesini anlatan slayt gösterisi ile son buldu.

Programa, Tomarza İlçe Kaymakamı Ali Buzkaya, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza İlçe Jandarma Komutanı Kadir Er, Tomarza Belediye Meclis üyeleri, kurum amirleri, STK temsilcilerimiz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Tomarzalı vatandaş katıldı. - KAYSERİ