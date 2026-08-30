Tomarza\'da Zafer Bayramı Kutlamaları

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü münasebetiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Programda, Tomarza Şehit Nazmi Kapucu Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma Zehra Çakır, '30 Ağustos' isimli şiiri okudu. Ardından Tomarza Fen Lisesi öğrencisi Deniz Dadaş, 'Bayrak' isimli şiiri seslendirdi. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ise Jandarma Astsubay Salih Can Kılıç tarafından yapıldı. Konuşmanın ardından çelenk sunma töreni sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında Tomarza Kaymakamı Selim Eser, kaymakamlık makamında bayram tebriklerini kabul etti. Programa il protokolü, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve kurum amirleri katıldı.