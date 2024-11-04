Tomarza'da Atatürk'ü Anma Koşusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tomarza'da Atatürk'ü Anma Koşusu

Tomarza\'da Atatürk\'ü Anma Koşusu

Tomarza'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu gerçekleşti, madalya töreni düzenlendi.

04.11.2024 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde yapılan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu renkli görüntülere sahne oldu.

Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde yapılan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu; ilçeye bağlı Develi Caddesi üzerinde yapıldı. Ortaokul ve liseler arasında kız ve erkek öğrencileri arasında yapılan koşuda renkli görüntüler ortaya çıkarken, öğrenciler dereceye girmek için büyük çaba sarf etti. Yarışların ardından Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde madalya töreni düzenlendi. Madalya törenine; Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç, Tomarza İlçe Jandarma Komutanı Kadir Er, Tomarza İlçe Emniyet Amiri Yaşar Şahin, okul müdürleri, öğretmeler ve öğrenciler katıldı.

Dereceye giren öğrencilerin madalyalarının protokol üyeleri tarafından verilmesi ile program son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 10 Kasım, Gençlik, Tomarza, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tomarza'da Atatürk'ü Anma Koşusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 TİM Başkanı Gültepe’den “faiz“ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den "faiz" çıkışı: Ülke batıyor
17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
15:58 Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş’tan randevu istedi Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
07:14 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği
23:37 İsrail’e giden gemiye Haydarpaşa Limanı’nda baskın İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın
23:29 Jose Mourinho’dan olay yaratacak paylaşım Jose Mourinho'dan olay yaratacak paylaşım
23:18 Acun Ilıcalı’dan Trabzonspor’u şaşkına çeviren itiraf Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'u şaşkına çeviren itiraf
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:58 Uşak’ta köprünün altında erkek cesedi bulundu Uşak'ta köprünün altında erkek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 17:30:31. #1.13#
SON DAKİKA: Tomarza'da Atatürk'ü Anma Koşusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.