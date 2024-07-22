Tomarza\'da Ekmeklik Buğday Hasadı Devam Ediyor

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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ekmeklik buğday hasadı devam ediyor.

Tomarza'da Tarım üreticileri her geçen gün kendini yenileyerek işini profesyonel bir şekilde yapmaya devam ediyor. Zeki ve Feti Kahraman kardeşler; ekmeklik buğday hasadına devam ettiklerini kaydederek; "Tarım sektörünün her geçen gün kendinizi yenileyerek işimizi en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz. Şuanda hububat hasat dönemine girdik. Emeğimizin karşılığını fazlasıyla almamız bizleri çok memnun ediyor. Sulu tarıma geçmemiz ile verimlerimiz katlanarak artı. Tomarza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görevli uzman ziraat mühendislerin görüşleri istikametinde toprağımızı analiz ederek istenilen gübre ve ilaçları kullanarak ekimlerimizi yapıyoruz. Şuanda ekmeklik buğdayımızın hasadını yapmaktayız. İlerleyen günlerde ise çerezlik kabak çekirdeği başta olmak üzere ayçiçeğimizin de hasadını yaparak 2024 hasat dönemini tamamlayacağız" dedi. - KAYSERİ