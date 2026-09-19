Tomarza’da Gaziler Günü Programı düzenlendi

Tomarza'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir dizi program düzenlendi.

Tomarza Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa; Tomarza Kaymakamı Selim Eser, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Acem, İlçe Emniyet Amiri Yaşar Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, İlçe Müftüsü Sami Özgün, gaziler, şehit yakınları, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Program, Tomarza Kaymakamlığı ve Tomarza Belediyesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma, Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından gerçekleştirilirken, programda Tomarzalı öğrenciler tarafından Gaziler Günü temalı şiirler okundu. Programın ardından Tomarza Kaymakamı Selim Eser ve Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, gaziler ve şehit yakınlarıyla yakından ilgilenerek kendileriyle sohbet etti.

Düzenlenen program, şehit mezarlarının ziyaret edilmesi ile devam etti.