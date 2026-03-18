Tomarza ve Bünyan'da Şehitleri Anma Programı düzenlendi

Tomarza ve Bünyan\'da Şehitleri Anma Programı düzenlendi
18.03.2026 13:41
Kayseri'nin Tomarza ve Bünyan ilçelerinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Tomarza'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir program gerçekleştirildi. Törene; Tomarza Kaymakamı Selim Eser, Belediye Başkanı Osman Koç, Cumhuriyet Savcısı Anıl İyibil, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Er, İlçe Emniyet Amiri Yaşar Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, İlçe Müftüsü Sami Özgün, şehit yakınları ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Program, Kaymakam Selim Eser ve Belediye Başkanı Osman Koç'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Salih Can Kılıç tarafından yapıldı. Programda ayrıca Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Tacettin Alp Özdemir tarafından "Bir Yolcu" isimli şiir okundu.

Törenin sonunda Kaymakam Selim Eser ve Belediye Başkanı Osman Koç, şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenerek günlerini tebrik etti.

Bünyan'da şehitler anıldı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlikte çelenk sunma programı düzenlendi. Bünyan Şehitliği'nde gerçekleştirilen programda çelenk sunumunun ardından aziz şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek dualar edildi. Duygu dolu anların yaşandığı programda, şehitler bir kez daha minnet ve rahmetle anıldı. Programa; Bünyan İlçe Kaymakamı Yücel Erdem, Başkan Vekili Mehmet Emre Taşçı, Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, ilçe siyasi parti başkanları ve ilçe protokolü katıldı. İlçe mezarlığında devam eden program kapsamında şehit kabirleri ziyaret edilerek dualar edildi ve kabirlere karanfiller bırakıldı. - KAYSERİ

