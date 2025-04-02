Topal Osman Ağa ölümünün 102\'inci yılında Giresun\'da anıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Muhafız Alay Komutanı Topal Osman Ağa, ölümünün 102'inci yılında Giresun'da düzenlenen törenle anıldı.

Osman Ağa Meydanı'ndaki anma programına Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Belediye Başkanı Fuat Köse, Osman Ağa'nın yakınları, sevil toplam kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Anıt önünde çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, "Milli Mücadele kahramanı, Atatürk'ün Muhafız Alay Komutanı ve 47. Gönüllü Alay Komutanı Milis Yarbay Merhum Osman Ağa'yı ölümünün 102'inci yıl dönümünde şükranla anıyoruz. İşgal edilmemiş ve kurtuluş günü olmayan Giresun'da iki gönüllü alayla cepheden cepheye koşan Osman Ağa'nın belediye başkanı olarak onun mirasını yaşatmanın onurunu taşıyorum. Giresun'dan yola çıkan 42. ve 47. Gönüllü Alaylarımız savaşa 5 bin kişiyle gitmiş, sadece 250 kişi geri dönebilmiştir. Kendi ili dışında şehitliği bulunan tek il Giresun'dur. Bu topraklar için can veren Osman Ağa ve tüm kahraman dedelerimiz bizim onur madalyamızdır" dedi.

Program, Osman Ağa'nın mezarının bulunduğu Giresun Kalesi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla sona erdi. - GİRESUN