Toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

28.03.2022 17:59
Toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in öncülüğünde başlatılan gıda yardımı kampanyası'nda toplanan yardımlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in öncülüğünde başlatılan gıda yardımı kampanyası'nda toplanan yardımlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor.

Başkan Şahiner tarafından verilen talimatla oluşturulan ekipler, Başkan Yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan'ın koordinatörlüğünde tespit edilen aileleri evlerinde ziyaret ederek gıda poşetlerini teslim ediyor. Yoğun bir çalışma temposu ile çalışan ekipler, mahalle bazında çalışmalarını sürdürerek ihtiyaç sahibi tüm ailelere ulaşmayı hedefliyor.

Yardım kampanyasına destek vererek aileleri sevindirmeye vesile olan hayırseverlere teşekkür eden Başkan Şahiner "Sungurlu belediyesi olarak her zaman sorumluklarımızın bilincinde çalışmalar yaptık. Mübarek ramazan ayından önce başlatmış olduğumuz yardımların dağıtmaya bugün itibariyle başladık. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen hemşehrilerime teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Sungurlu olarak her zaman ki gibi birlik ve beraberliğimizi korumayı başarıyoruz. Allah birliğimizi bozmasın" dedi. - ÇORUM

Toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

YORUMLAR
500
İğneada'daki mayını fark eden balıkçı: 200 metre ile yanından geçtik ve sahil güvenliğe haber verdik İğneada'daki mayını fark eden balıkçı: 200 metre ile yanından geçtik ve sahil güvenliğe haber verdik Papen Mustafa: 'Golcülük doğuştan gelir' Papen Mustafa: 'Golcülük doğuştan gelir'

Abdulkadir Şahiner, Sungurlu, Mevla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Ahşap ustasının hobisi mesleğe dönüştü! Siparişlere yetişemiyor
17:49 Standart altının kilogramı 920 bin liraya geriledi
17:37 Kiev yakınlarındaki İrpin Ukrayna ordusu tarafından Rusya'dan geri alındı
17:34 Şanlıurfa'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
17:29 Son Dakika: Galatasaray'da sandığa gidilecek tarih netleşti! Başkanlık seçimi Nisan ayında olacak
17:15 32 yaşındaki genç oyuncu Erkan Kaledibi, evinde ölü bulundu
17:14 AK Parti İBB Meclis Üyesi Amine Kaba, partisinden istifa etti!
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
17:07 Şarkıcı Rober Hatemo'nun vefat eden babası Şahin Hatemo son yolculuğuna uğurlandı
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 18:06:06. #1.11#
SON DAKİKA: Toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement