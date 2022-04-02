Toplu iftar geleneği Yeni Mahalle'de yaşatılıyor - Son Dakika
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Toplu iftar geleneği Yeni Mahalle'de yaşatılıyor

02.04.2022 22:42
Toplu iftar geleneği Yeni Mahalle'de yaşatılıyor

Toplu iftar geleneğini sürdüren Aliağa Belediyesi, Aliağalılar için Yeni Mahalle Düğün Salonu'nda iftar sofrası kurdu.

Toplu iftar geleneğini sürdüren Aliağa Belediyesi, Aliağalılar için Yeni Mahalle Düğün Salonu'nda iftar sofrası kurdu. Toplu iftar sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, ezan sesinin ardından hep birlikte ilk oruçlarını açtı.

Aliağa Belediyesinin toplu iftar geleneği bu yıl Yeni Mahalle Düğün Salonu'nda yaşatılıyor. İftara kısa bir süre kala salona akın eden Aliağalılar, iftar saatini heyecanla beklemeye başladı. İftar yemeği görevliler tarafından sofralara servis edilirken bir yandan da gerçekleştirilen ney dinletisi vatandaşlara Ramazan ayının manevi atmosferini yaşattı.

Türk mutfağından geleneksel lezzetlerin sunulduğu iftarda yemekler, plastik tabldot tepsilerde değil, porselen tabaklarda servis edildi. Her şeyin özenle hazırlandığı salonda Kur'an-ı Kerim ve ezanın ardından ilk oruçlar açıldı. - İZMİR

Toplu iftar geleneği Yeni Mahalle'de yaşatılıyor
Toplu iftar geleneği Yeni Mahalle'de yaşatılıyor
Toplu iftar geleneği Yeni Mahalle'de yaşatılıyor
Toplu iftar geleneği Yeni Mahalle'de yaşatılıyor
Toplu iftar geleneği Yeni Mahalle'de yaşatılıyor
Toplu iftar geleneği Yeni Mahalle'de yaşatılıyor

YORUMLAR
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Aliağa Belediyesi, Düğün, İftar, Ezan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Toplu iftar geleneği Yeni Mahalle'de yaşatılıyor - Son Dakika


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